La Rupe Atenea perde pezzi | sopralluogo nella Valle dei Templi per stabilire le cause del crollo
Oggi, nella Valle dei Templi di Agrigento, si è svolto un sopralluogo congiunto di vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri. L’obiettivo è valutare le cause del crollo di parte della parete calcarenitica della Rupe Atenea, avvenuto mercoledì scorso. L’intervento ha lo scopo di garantire la sicurezza dell’area e di approfondire le ragioni dell’incidente, che ha coinvolto una delle principali attrazioni archeologiche della regione.
