Nella rete di Epstein | a Muggia l' anteprima nazionale del caso che fa tremare i governi di mezzo mondo

Sabato 18 aprile 2026, alle 18, presso la sala Roma del ricreatorio Ferrruccio Penso in piazza della Repubblica 8 a Muggia, si terrà l’anteprima nazionale del libro intitolato

Sabato 18 aprile 2026 alle 18 presso la sala Roma del ricreatorio Ferrruccio Penso in piazza della Repubblica 8 a Muggia si terrà la presentazione del libro "Nella rete di Epstein”. La presentazione del volume, scritto da Pino Casamassima per Aliberti, avviene in anteprima nazionale. All’incontro.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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Maddie McCann e il caso Epstein: la rivelazione che fa tremare il mondo. È choc: cosa è venuto fuoriA quasi vent’anni dalla scomparsa di Maddie McCann, il caso torna al centro dell’attenzione dopo la diffusione di nuovi atti negli Stati Uniti.