Maddie McCann e il caso Epstein | la testimonianza che fa tremare il mondo

La scomparsa di Maddie McCann, avvenuta quasi vent’anni fa, è tornata sotto i riflettori dopo una nuova testimonianza che coinvolge il caso Epstein. La scoperta di un collegamento tra i due fatti ha riacceso l’interesse globale, con dettagli emergenti su incontri sospetti e persone coinvolte. Le autorità stanno verificando i nuovi elementi, che potrebbero cambiare la direzione delle indagini. La vicenda continua a generare scalpore, tenendo alta l’attenzione dei media e del pubblico. La realtà si fa più complessa di quanto si pensasse.

A quasi vent'anni dalla scomparsa di Maddie McCann, il caso torna improvvisamente al centro dell'attenzione internazionale. Nelle ultime settimane si erano moltiplicate le indiscrezioni su un possibile collegamento tra la bambina inglese sparita nel 2007 in Portogallo e il giro di affari e relazioni costruito dal finanziere americano al centro dello scandalo. Ora, dagli Stati Uniti emerge un nuovo elemento destinato a far discutere: la comparsa di un presunto "supertestimone". Il suo racconto è contenuto negli Epstein files, un archivio sterminato di circa tre milioni di pagine desecretate dal Dipartimento di Giustizia americano.