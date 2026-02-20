Maddie McCann e il caso Epstein | la rivelazione che fa tremare il mondo È choc | cosa è venuto fuori

Maddie McCann e il caso Epstein sono tornati a far parlare di sé, dopo che sono emerse nuove prove negli Stati Uniti. La scomparsa di Maddie, avvenuta quasi vent’anni fa, ha coinvolto ora anche il nome di Epstein, il finanziere accusato di traffico di minori. Gli investigatori hanno scoperto dettagli sconvolgenti su collegamenti tra le due storie, tra cui documenti segreti e testimonianze inedite. La rivelazione apre nuovi scenari e fa tremare l’opinione pubblica, che aspetta con ansia i prossimi sviluppi.

A quasi vent’anni dalla scomparsa di Maddie McCann, il caso torna al centro dell’attenzione dopo la diffusione di nuovi atti negli Stati Uniti. Tra i materiali resi consultabili compaiono riferimenti che, secondo quanto riportato, richiamano anche la vicenda della bambina inglese sparita in Portogallo nel 2007. L’elemento che ha rilanciato il tema è la presenza di una testimonianza collegata agli Epstein files, depositata in relazione a un presunto avvistamento del 2009. I documenti fanno parte di un archivio molto ampio, composto da circa tre milioni di pagine desecretate dal Dipartimento di Giustizia americano e ancora oggetto di esame da parte di giornalisti e investigatori.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Maddie McCann e il caso Epstein: la rivelazione che fa tremare il mondo. È choc: cosa è venuto fuori Leggi anche: Maddie McCann e il caso Epstein: la testimonianza che fa tremare il mondo Leggi anche: Epstein Files, un testimone: “Quella bimba somigliava a Maddie McCann. Con lei una donna che sembrava Ghislaine Maxwell” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La testimonianza choc su Maddie McCann a Chi l'ha Visto?: Ghislaine Maxwell somiglia alla donna che ho visto con lei; Epstein Files, un testimone: Quella bimba somigliava a Maddie McCann. Con lei una donna che sembrava Ghislaine Maxwell; Maddie McCann negli Epstein files: La bimba era con Ghislaine Maxwell, continuava a guardarmi, si copriva l'occhio. Il testimone; Gli Epstein files e Maddie McCann, un supertestimone unisce i due casi. Nei documenti Epstein compare Maddie McCann: il racconto di un testimoneIl nome di Maddie McCann compare negli Epstein files: un testimone racconta di aver visto una bambina simile insieme a Ghislaine Maxwell nel 2009. baritalianews.it La piccola Maddie McCann scomparsa in Portogallo è finita nel giro di Epstein?A quasi vent’anni dalla scomparsa di Maddie McCann, il suo nome riemerge in un contesto del tutto inatteso: i cosiddetti Epstein files, l’enorme archivio di documenti giudiziari legati al finanziere ... ultimenotizieflash.com Maddie McCann e il caso Epstein: la rivelazione che fa tremare il mondo. È choc: cosa è venuto fuori - facebook.com facebook Il nome di Maddie McCann negli Epstein Files: così un uomo raccontò di averla vista dopo la scomparsa con la socia Ghislaine Maxwell x.com