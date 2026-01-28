L’ultimo saluto a Francesco domani a Trivigliano i funerali del 15enne morto in bici

Domani a Trivigliano si svolgono i funerali di Francesco Latini, il ragazzo di 15 anni morto in un incidente in bici. La comunità si prepara a salutare il giovane, che ha perso la vita venerdì scorso. La famiglia e gli amici si stringeranno attorno al dolore, mentre la città si appresta a dare l’ultimo saluto.

È arrivato il momento del dolore e dell'addio. Sono stati fissati per domani, giovedì 29 gennaio, i funerali di Francesco Latini, il giovane studente di quasi 15 anni vittima di un tragico incidente avvenuto venerdì scorso. Le esequie si terranno alle ore 15:00 presso la chiesa di Santa Maria Assunta a Trivigliano, paese di origine della famiglia e luogo dove il ragazzo risiedeva. La data dell'ultimo saluto è stata stabilita questa mattina, subito dopo l'esecuzione dell'esame medico-legale disposto dall'Autorità Giudiziaria sul corpo del giovane. Al termine degli accertamenti, il magistrato ha concesso il nulla osta, permettendo la restituzione della salma ai familiari – papà Marco, mamma Emanuela e la sorellina – per le esequie.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondimenti su Francesco Latini

Sono stati celebrati a Napoli i funerali di Francesco Paolo Casavola, noto giurista italiano scomparso recentemente.

A Bari si sono svolti i funerali di Davide Capuozzo, il 17enne deceduto nell’incidente di Mungivacca.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Francesco Latini

Argomenti discussi: L'ultimo saluto a Valentino, immerso dal bianco della camera ardente; Funerali Valentino, a Roma anche Anne Hathaway e Anna Wintour. FOTO; Valentino, l’ultimo saluto al re della moda tra vip e grandi amori: Creatore di bellezza; A Mandello del Lario l'ultimo saluto a June Lafranconi. Il vescovo Dante: Grazie per essermi stata accanto.

L'ultimo saluto a Valentino: le personalità della moda e della cultura salutano a Roma il grande couturierDa Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli ad Alessandro Michele e Dante Ferretti: il mondo ricorda l'uomo e il creativo ... vogue.it

L’ultimo saluto a Valentino, apre oggi la camera ardente a RomaAllestita nella sua Fondazione in Piazza Mignanelli, a Roma, la camera ardente resterà aperta oggi e domani dalle 11 alle 18. I funerali saranno celebrati venerdì mattina nella Basilica di Santa Maria ... tg24.sky.it

@~Francesco Marcato, gentile dott. Marcato, su indicazione dell'ultimo corso seguito con lei abbiamo provato ad inserire il servizio militare di un dipendente in lavorazione da LISTA PERIODI DI PRESTAZIONE-> inserimento senza onere->servizio militare l. 2 facebook