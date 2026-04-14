Nel Long Covid aumento significativo del rischio di malattie cardiovascolari

Da ilpiacenza.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista eClinicalMedicine, condotto sotto la guida della professoressa Pia Lindberg del Karolinska Institutet, evidenzia un aumento del rischio di malattie cardiovascolari tra le persone affette da Long Covid. La ricerca mostra che anche chi non ha subito ricoveri durante la fase acuta dell'infezione presenta una maggiore probabilità di sviluppare problemi cardiaci in seguito. I risultati si basano su dati raccolti in diversi gruppi di pazienti.

Un nuovo studio, coordinato dalla professoressa Pia Lindberg del Karolinska Institutet, pubblicato sulla rivista scientifica eClinicalMedicine, dimostra che il Long Covid rappresenta un fattore di rischio cardiovascolare importante, anche in persone che non sono state ricoverate durante la fase.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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