Nel Long Covid aumento significativo del rischio di malattie cardiovascolari
Un nuovo studio pubblicato sulla rivista eClinicalMedicine, condotto sotto la guida della professoressa Pia Lindberg del Karolinska Institutet, evidenzia un aumento del rischio di malattie cardiovascolari tra le persone affette da Long Covid. La ricerca mostra che anche chi non ha subito ricoveri durante la fase acuta dell'infezione presenta una maggiore probabilità di sviluppare problemi cardiaci in seguito. I risultati si basano su dati raccolti in diversi gruppi di pazienti.
Un nuovo studio, coordinato dalla professoressa Pia Lindberg del Karolinska Institutet, pubblicato sulla rivista scientifica eClinicalMedicine, dimostra che il Long Covid rappresenta un fattore di rischio cardiovascolare importante, anche in persone che non sono state ricoverate durante la fase.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Long Covid: raddoppia il rischio cardiaco, colpite soprattutto le donnePia Lindberg, ricercatrice del Karolinska Institutet, ha dimostrato che il Long Covid aumenta sensibilmente la probabilità di sviluppare patologie...
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Global review links common viral infections to higher heart attack, stroke risk
Una terapia con anticorpi ha ripristinato il corretto funzionamento del sistema immunitario di un paziente adulto con Long Covid severo dimostrandosi così efficace per il trattamento di questa condizione. Ilcaso, il primo mai riportato nella letteratura scientifica i - facebook.com facebook
Una terapia con anticorpi è risultata efficace nel ripristinare il corretto funzionamento del sistema immunitario di un paziente adulto con Long Covid. Si tratta del primo caso mai riportato nella letteratura scientifica in Europa. #ANSASalute bit.ly/3PNe1DN x.com