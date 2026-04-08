Long Covid | raddoppia il rischio cardiaco colpite soprattutto le donne

Una nuova ricerca condotta presso un istituto svedese ha evidenziato come il Long Covid possa raddoppiare il rischio di sviluppare problemi cardiaci. Lo studio si è concentrato su un gruppo di donne, tra le più colpite, e ha mostrato come questa condizione possa influire sulla salute cardiovascolare. I risultati sono stati pubblicati recentemente e rappresentano un passo importante nello studio delle complicazioni a lungo termine della malattia.