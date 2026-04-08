Long Covid | raddoppia il rischio cardiaco colpite soprattutto le donne
Una nuova ricerca condotta presso un istituto svedese ha evidenziato come il Long Covid possa raddoppiare il rischio di sviluppare problemi cardiaci. Lo studio si è concentrato su un gruppo di donne, tra le più colpite, e ha mostrato come questa condizione possa influire sulla salute cardiovascolare. I risultati sono stati pubblicati recentemente e rappresentano un passo importante nello studio delle complicazioni a lungo termine della malattia.
Pia Lindberg, ricercatrice del Karolinska Institutet, ha dimostrato che il Long Covid aumenta sensibilmente la probabilità di sviluppare patologie cardiovascolari. Questa evidenza scientifica riguarda anche chi non ha mai subito un ricovero ospedaliero durante la fase acuta dell’infezione. L’indagine si è basata sull’analisi di un campione vastissimo, composto da 1.217.693 persone. Di questo gruppo, 8999 individui, pari allo 0,7% del totale, hanno ricevuto una diagnosi di Long COVID, con una prevalenza femminile che raggiunge il 66%. I dati mostrano una disparità netta nell’incidenza cumulativa di eventi cardiovascolari: nel gruppo con Long COVID, il rischio sale al 18,2% per le donne e al 20,6% per gli uomini, superando l’8,4% delle donne e l’11,1% degli uomini che invece non presentano tale condizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Il long Covid aumenta rischio di malattie cardiovascolari Uno studio svedese su 1,2 milioni di persone rivela: chi soffre di Long Covid ha rischi cardiovascolari raddoppiati, anche se non ricoverato - facebook.com facebook
Il long Covid aumenta rischio di malattie cardiovascolari Uno studio svedese su 1,2 milioni di persone rivela: chi soffre di Long Covid ha rischi cardiovascolari raddoppiati, anche se non ricoverato x.com