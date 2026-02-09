In aumento le malattie cardiovascolari tra le donne | ogni anno oltre 124 mila vittime Il paradosso | la medicina ha gli strumenti per evitarne il 70% ma non si applicano

Roma, 9 febbraio 2026 – Ogni anno in Italia più di 124.000 donne perdono la vita a causa di malattie cardiovascolari. Il numero cresce tra le donne tra i 35 e i 74 anni, e il dato non si ferma. Nonostante la medicina abbia strumenti efficaci per prevenire il 70% di questi casi, ancora poche donne adottano le misure necessarie. La situazione resta allarmante e richiede azioni concrete.

Roma, 9 febbraio 2026 - Ogni anno solo in Italia muoiono per malattie cardiovascolari oltre 124.000 donne, il tasso di mortalità nella fascia 35-74 anni è in costante aumento nei Paesi ad alto reddito. Dati inquietanti con percentuali preoccupanti, come la cardiopatia ischemica, principale causa di infarto, che arriva a colpire una italiana su nove tra i 45 e i 64 anni e una su tre dopo i 65 anni. Della 'fragilità' del cuore delle donne si sapeva, ma le percentuali sono allarmanti. E non dovrebbero essere così alte, spiega Daniela Trabattoni, responsabile dell'Unità cardiologia e direttrice di Monzino Women Heart Center, il centro clinico e di ricerca dell'Irccs milanese interamente dedicato al cuore delle donne: "Il paradosso sta nel fatto che la medicina avrebbe già gli strumenti per fermare l'epidemia del cuore femminile ma non sono conosciuti e non vengono applicati". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

