Il viaggio nel cuore dell' Europa degli studenti del Lanza-Perugini | Foggia non è solo criminalità

Gli studenti del Liceo Lanza-Perugini di Foggia sono tornati da Bruxelles con una nuova prospettiva. La loro visita, parte del progetto ImepP&Sun, ha messo in discussione i pregiudizi sulla città. Durante il viaggio, hanno incontrato persone e visitato luoghi che hanno sfatato l’immagine negativa di Foggia legata alla criminalità. I ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi con realtà diverse, scoprendo che c’è molto di più sotto la superficie. La trasferta ha lasciato un segno forte, portandoli a capire meglio la città

Un’esperienza intensa, formativa e dal forte valore simbolico quella vissuta dagli studenti del Liceo Lanza-Perugini di Foggia, protagonisti di una trasferta a Bruxelles nell’ambito del progetto ImepP&Sun. Dal 2 febbraio fino a domani, venerdì 6, i ragazzi hanno avuto l’occasione di conoscere da.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Lanza Perugini Teatro d'Europa, al via la “Rassegna in Rosa”: viaggio nel cuore femminile Il Teatro d’Europa inaugura la “Rassegna in Rosa”, un percorso dedicato alla rappresentazione dell’universo femminile attraverso il teatro. In viaggio per l’Europa sulle orme dell’espansione degli Etruschi È una domenica dedicata all’archeologia quella di oggi al Maec di Cortona. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Lanza Perugini Argomenti discussi: Mes Arrupe : In viaggio con Arrupe per incontrare Gesù risorto nel cuore dell’umanità; Torcia in mano, fuoco nel cuore. Il viaggio della fiamma olimpica nel territorio della Diocesi; La poesia di Tonino Guerra inaugura i Cineracconti: a Riccione un viaggio nel cuore del grande cinema; Viaggio nel cuore dell’Oro Nero tra persone, famiglie e territorio. Un viaggio nel cuore dell'arte alla BRAFA 2026L'Eccellenza non è un lusso, è un'esperienza. E a BRAFA 2026, l'esperienza diventa leggenda. tio.ch Viaggio nel cuore dell’incuria. Bidoni dimenticati e rifiuti, così il centro storico soffocaUn giro nel nucleo della città con gli ’Orgogliosi Forlivesi’, gruppo di residenti che da un paio di anni ha portato all’attenzione delle autorità situazioni di illegalità. E anche stavolta diverse so ... msn.com Liceo Lanza & UniFg: Insieme per un orientamento di alto profilo istituzionale Mercoledì 4 febbraio 2026 presso il Liceo Lanza-Perugini avrà luogo un incontro di orientamento di eccezionale valore formativo. A rendere l’evento unico sarà la graditissima pr facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.