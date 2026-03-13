Circa ventimila studenti hanno partecipato a un evento dedicato alle Paralimpiadi, vivendo un’esperienza diretta nel cuore delle competizioni. Durante l’iniziativa, hanno osservato da vicino gli atleti impegnati nelle gare e ascoltato testimonianze sulle sfide e la determinazione che caratterizzano le loro prestazioni. Le lezioni apprese e le emozioni vissute sono state condivise in un contesto di confronto e apprendimento.

"Una grande emozione. Ho ammirato molto l’impegno e la voglia di gareggiare degli atleti e ho apprezzato molto il Para Hockey, capace di emozionare e di tirare fuori in tutti, giocatori e spettatori, la voglia di partecipare all’evento": Giovanni Pacchiana frequenta la terza liceo all’Istituto Leone XIII di Milano, tra le scuole che - dopo avere condiviso l’emozione del passaggio della fiamma olimpica, con diversi alunni ed ex-alunni nei panni di tedofori o volontari - stanno ora seguendo le Paralimpiadi sugli spalti. L’invito è stato lanciato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito: saranno oltre 20.000 gli studenti italiani che assisteranno dal vivo alle gare dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 tramite il programma ‘School ticket programme’. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La carica dei 20mila studenti: "Noi, nel cuore delle Paralimpiadi. E le lezioni (di vita) degli atleti"

Articoli correlati

Leggi anche: Paralimpiadi, il caos delle guerre: niente portabandiera. E il Cio alza le mani: “Gli Stati garantiscano la sicurezza degli atleti”

Il medagliere delle paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, tutti i podi degli atleti italianiI Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026 sono trasmessi in chiaro su Rai 2 e Rai Sport e in streaming su RaiPlay.