Negozi più di 4mila chiusi in Emilia-Romagna negli ultimi 13 anni | Commercio di prossimità sotto pressione intensa Ecco i settori più colpiti

Negli ultimi 13 anni in Emilia-Romagna sono stati chiusi oltre 4.000 negozi, con un calo del 23,2% nel settore del commercio di prossimità. Secondo i dati di Confcommercio, le imprese del commercio al dettaglio sono passate da circa 17.000 a meno di 13.000. I settori più colpiti sono stati quelli legati ai beni di consumo quotidiano e alla distribuzione locale.

Bologna, 12 marzo 2026 – Sono più di 4mila i negozi spariti in Emilia-Romagna negli ultimi 13 anni. Secondo i dati di Confcommercio Emilia-Romagna il calo è del 23,2%: le imprese del commercio al dettaglio sono passate dalle 17.299 del 2012 alle 13.292 del 2025. I dati regionali sulla demografia d'impresa nelle città italiane, estrapolati dal report ‘Città e demografia d'impresa’ del centro studi di Confcommercio su dati dell'Istituto Tagliacarne, riguardano i 10 principali comuni della regione: Bologna, Cesena, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini. " Il commercio di prossimità è sotto pressione intensa. Non è una crisi congiunturale: è una trasformazione strutturale che cambia la fisionomia delle nostre città, dei nostri centri storici, della qualità della vita dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

