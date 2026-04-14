Nave della Federazione di Saint Kitts e Nevis incarcerata in porto

Una nave della Federazione di Saint Kitts e Nevis è rimasta in porto dopo un’ispezione che ha rilevato alcune irregolarità. Durante i controlli sono state trovate violazioni relative alla prevenzione dell’inquinamento atmosferico e marino, oltre a carenze nella gestione delle emergenze da parte dell’equipaggio. La nave rimane bloccata in attesa di eventuali interventi o chiarimenti.

Fatta l'ispezione, trovate alcune irregolarità dal punto di vista della prevenzione dell'inquinamento atmosferico e marino e sul piano della gestione delle emergenze da parte dell’equipaggio. I militari della Capitaneria di porto di Chioggia, che operano sotto il coordinamento regionale della.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Nave della Federazione di Saint Kitts e Nevis incarcerata a VeneziaFatta l'ispezione, trovate alcune irregolarità dal punto di vista della prevenzione dell'inquinamento atmosferico e marino e sul piano della gestione... Nave in difficoltà al largo, soccorso da equipaggi dei vigili del fuoco e della Capitaneria di PortoUn piccolo natante ormeggiato nell’area tecnica del porto turistico di Termoli è stato salvato ieri mattina, domenica 1° febbraio 2026, dopo che... Temi più discussi: Sfida nella Manica: la fregata Admiral Grigorovich scorta le petroliere di Mosca; Nel golfo Persico ci sono sempre più equipaggi bloccati a bordo delle navi, e non è solo colpa della guerra; Da cretini a criminali; Il nostro Diario di bordo su Nave Italia sulla rotta di Séte. E all'orizzonte il festival della tradizioni marittime mediterranee. Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara: 100 studenti a bordo della Nave GregorettiGiornata Nazionale del Mare, le celebrazioni nel Golfo di Napoli. La Guardia Costiera accoglie 100 studenti sulla nave Gregoretti ... trasporti-italia.com Italia, Sea-Watch 5 fermata per 20 giorni: quarto blocco di una nave della Justice FleetLa Sea-Watch 5, dopo aver soccorso 93 persone nel Mediterraneo centrale, resta ferma in porto per 20 giorni. È il quarto fermo di una nave della Justice Fleet dal dicembre 2025, tra controversie sul c ... it.euronews.com Royal Caribbean ha annunciato la nuova nave Hero of the Seas, quarta unità della Icon Class, che entrerà in servizio nell’agosto 2027 con partenza da Miami. Progettata soprattutto per le famiglie, offrirà otto quartieri tematici, nove piscine – il numero più alto i - facebook.com facebook