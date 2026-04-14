Nave della Federazione di Saint Kitts e Nevis incarcerata a Venezia

Una nave della Federazione di Saint Kitts e Nevis è stata sottoposta a ispezione a Venezia, durante la quale sono state riscontrate alcune irregolarità. In particolare, sono state individuate mancanze riguardo alle misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico e marino. Inoltre, le autorità hanno segnalato problemi nella gestione delle emergenze da parte dell'equipaggio. La nave è attualmente sotto sequestro.

Fatta l'ispezione, trovate alcune irregolarità dal punto di vista della prevenzione dell'inquinamento atmosferico e marino e sul piano della gestione delle emergenze da parte dell’equipaggio. I militari della Capitaneria di porto di Chioggia, che operano sotto il coordinamento regionale della.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Nevis: come le radici di Hamilton forgiarono il suo antirazzismoLa casa d’infanzia di Alexander Hamilton sorge a Nevis, nelle isole di Saint Kitts e Nevis. Nevis: la nuova Dubai crypto dei CaraibiL’isola di Nevis sta avviando una trasformazione radicale per diventare il centro finanziario delle criptovalute nei Caraibi. Temi più discussi: Sfida nella Manica: la fregata Admiral Grigorovich scorta le petroliere di Mosca; Nel golfo Persico ci sono sempre più equipaggi bloccati a bordo delle navi, e non è solo colpa della guerra; Da cretini a criminali; Il nostro Diario di bordo su Nave Italia sulla rotta di Séte. E all'orizzonte il festival della tradizioni marittime mediterranee. Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara: 100 studenti a bordo della Nave GregorettiGiornata Nazionale del Mare, le celebrazioni nel Golfo di Napoli. La Guardia Costiera accoglie 100 studenti sulla nave Gregoretti ... trasporti-italia.com Italia, Sea-Watch 5 fermata per 20 giorni: quarto blocco di una nave della Justice FleetLa Sea-Watch 5, dopo aver soccorso 93 persone nel Mediterraneo centrale, resta ferma in porto per 20 giorni. È il quarto fermo di una nave della Justice Fleet dal dicembre 2025, tra controversie sul c ... it.euronews.com Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara: 100 studenti a bordo della Nave Gregoretti #NAVE #GiornatadelMare #CapitaneriadiNapoli . Leggi l'articolo - facebook.com facebook