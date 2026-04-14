Nella Sala del Carroccio di Palazzo Senatorio in Piazza del Campidoglio è stata ufficialmente presentata la seconda edizione del Torneo di rugby inclusivo Natale di Roma. L'evento si svolgerà nel periodo natalizio e coinvolgerà diverse squadre di rugby provenienti da varie zone della città. La manifestazione si propone di promuovere l'integrazione attraverso lo sport e di sensibilizzare sul tema dell'inclusione.

AGI - È stata presentata nella Sala del Carroccio di Palazzo Senatorio in Piazza del Campidoglio la seconda edizione del Torneo di rugby inclusivo Natale di Roma. In programma domenica 19 aprile al Campo dell'Unione in via Flaminia 867, l'evento capitolino ospiterà nove squadre di rugby integrato provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. Sabato 18 aprile, dopo l’arrivo delle squadre, è prevista una passeggiata nel centro di Roma cui seguiranno la cena e il tradizionale momento di convivialità al campo. Con l’obiettivo di continuare a ispirare iniziative simili, promuovendo lo sport integrato per abbattere barriere e favorire l’ inclusione, le istituzioni presenti hanno ribadito il loro sostegno all’evento, consapevoli del ruolo educativo e sociale dello sport per le giovani generazioni.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Natale di Roma, torna il torneo di rugby inclusivo

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