Domenica 19 aprile 2026, il campo dell’Unione in via Flaminia 867 ospiterà la seconda edizione del torneo di rugby inclusivo “Natale di Roma”. L’evento segue il successo della prima edizione e si svolge con l’obiettivo di promuovere la partecipazione di atleti con diverse abilità. La manifestazione si svolge interamente in una giornata e coinvolge diverse squadre che si sfidano in partite di rugby.

Dopo il successo della prima edizione, domenica 19 aprile 2026, Via Flaminia 867 ospiterà la seconda edizione del Torneo inclusivo “Natale di Roma”, un appuntamento che unisce sport e inclusione. Questo evento vedrà protagoniste squadre di rugby integrato provenienti non solo da tutta Italia, ma anche dall’estero. Saranno nove le squadre partecipanti che si incontreranno al Campo dell’Unione per dimostrare come il rugby rappresenti uno straordinario strumento per abbattere le barriere e promuovere l’inclusione sociale. Le squadre partecipanti e il significato del torneo. In campo, insieme agli Implaccabili capitolini, scenderanno in campo Brancaleoni Lyons Piacenza, Invictus Prato Rugby, Ancona Rugby Integrato, Fano Rugby Integrato, Lyons Cremona Rugby, Pontedera Rugby Integrato, Sunday Well Rebels e Tigri Rosso Blu Civita Castellana.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sport: torna torneo Rugby inclusivo “Natale di Roma”, 19 aprile al campo dell’Unione

L'Olimpico di Roma torna a ospitare il torneo Sei Nazioni di rugbyAGI - "Siamo contenti, come Sport e Salute, di ospitare due partite del Sei Nazioni anche quest'anno.

Argomenti più discussi: Calcio, rugby e un unico patron: la storia di Ferruccio Hellman, il grande visionario che negli anni Trenta guidava i due club a Padova; Pasqua di basket e volley: Eurocamp fa il pieno con cinquemila presenze in riviera; Wheelchair Rugby Catania: Il team di coach Seminara in viaggio verso Verona. Sabato la gara contro Padova, domenica contro Roma.

Segnaliamo molto volentieri una mostra che verrà inaugurata nella Capitale in occasione del Natale di Roma. L’evento fa parte delle celebrazioni ufficiali in programma per il 21 aprile. Sarà un’opportunità per immergerci nella storia e nelle storie senza tempo - facebook.com facebook

Rievocazioni storiche, XXVI edizione Natale di Roma: oltre 1300 rievocatori da 16 Paesi @MiC_Italia @ICPI_MiC @MNR_museo @fmollicone @Gru_Sto_Romano x.com