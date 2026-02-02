L' Olimpico di Roma torna a ospitare il torneo Sei Nazioni di rugby
Questa mattina l'Olimpico di Roma ha riaperto le porte al torneo Sei Nazioni di rugby. La notizia è stata accolta con entusiasmo da Sport e Salute, che ha confermato la presenza di due partite di questa edizione. I tifosi si preparano a vivere di nuovo l’atmosfera di sempre, mentre gli atleti si lanciano in campo sotto gli occhi di un pubblico appassionato.
AGI - "Siamo contenti, come Sport e Salute, di ospitare due partite del Sei Nazioni anche quest'anno. L'Olimpico si conferma quello che vorremmo fosse: lo stadio innanzitutto delle Nazionali, un impianto polivalente, nel quale ospitiamo rugby, calcio, tennis e atletica leggera ai massimi livelli". Lo ha detto il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Sei Nazioni 2026 di rugby. "Il Sei Nazioni è il torneo più sentito dell'anno. Porteremo il rugby all'Olimpico, ma anche in tutte le case degli italiani grazie alla diretta televisiva. 🔗 Leggi su Agi.it
