Naspi anticipata 2026 | tutto sulle nuove regole

La Manovra 2026 ha introdotto modifiche alle modalità di accesso alla Naspi anticipata, prevedendo nuove regole per chi desidera avviare un’attività autonoma, un’impresa individuale o sottoscrivere il capitale sociale di una cooperativa di produzione e lavoro. Queste modifiche riguardano principalmente i requisiti e le procedure per ottenere la liquidazione anticipata dell’indennità di disoccupazione. Le novità sono state pubblicate ufficialmente e entreranno in vigore nel corso dell’anno.

Cosa cambia per la Naspi anticipata? La Manovra 2026 ha ritoccato le modalità di liquidazione anticipata della NASpI per quanti intendono avviare un’attività autonoma di impresa individuale o sottoscrivere il capitale sociale di una cooperativa di produzione e lavoro. L’INPS, grazie al Messaggio numero 1215 del 7 aprile 2026, fornisce una serie di indicazioni in merito alle novità introdotte dalla legge di bilancio, in particolare sulle conseguenze riguardanti la liquidazione anticipata per i lavoratori che ottengono la pensione, si rioccupano con un contratto di lavoro subordinato o beneficiano dell’assegno ordinario di invalidità. Analizziamo le novità in dettaglio.🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Naspi anticipata 2026: tutto sulle nuove regole NASpI anticipata 2026: nuove regole e rischio restituzione Notizie correlate Guida semplice alla NASpI 2026 e alla NASpI anticipata: cos’è, requisiti e quanto duraA chi è rivolta, quanto dura e tutto quello che c'è da sapere su Naspi e Naspi anticipata: così si può avere un po' di respiro dopo aver perso il... Cambia la Naspi anticipata nel 2026: ecco come funziona quest’annoAutorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: NASpI anticipata per neoimprenditori 2026: le indicazioni operative; Avvio attività con NASpI anticipata in due rate: istruzioni INPS 2026; Naspi anticipata 2026: l’assegno cala se scatta la pensione; NASpI e autoimprenditorialità: incentivo con erogazione in due rate. NASPI anticipata, l’analisi INPS sulle nuove regole: attenzione a lavoro e pensioneCambiano, dal 2026, le regole della NASPI anticipata: l'INPS spiega le due rate e i nuovi controlli da conoscere ... investireoggi.it Naspi Anticipata, Stretta per chi va in pensioneI chiarimenti in un documento dell’Inps dopo la stretta contenuta nella legge di bilancio 2026. L’incentivo all’autoimprenditorialità verrà erogato in due tranche, con vincoli più stretti sulla rioccu ... pensionioggi.it Brutte notizie per la NASpI Anticipata: da Ora Arriva in 2 Rate Link al primo commento - facebook.com facebook NASpI anticipata per avvio attività: le istruzioni 2026 per la domanda INPS • Come avviare un’attività di lavoro autonomo o una ditta individuale con il pagamento anticipato della NASpI in base alle regole 2026: requisiti e nuova procedura INPS. x.com