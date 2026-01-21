La Manovra 2026 introduce modifiche alla Naspi anticipata, con l’obiettivo di incentivare l’autoimprenditorialità. Per quest’anno, le nuove disposizioni regolano le modalità di accesso alla liquidazione anticipata, offrendo un’opportunità ai lavoratori di usufruire di questa misura in modo più flessibile. Di seguito, vengono illustrate le principali caratteristiche e i requisiti aggiornati per comprendere come funziona la Naspi anticipata nel 2026.

La Manovra 2026 la disciplina in materia di liquidazione anticipata della Naspi anticipata, quale incentivo all’autoimprenditorialità. Modificando l’articolo 8 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, numero 22 (contenente la disciplina organica dell’indennità di disoccupazione) il comma 176 ha eliminato il riferimento all’erogazione anticipata in un’unica soluzione e, al suo posto, ha previsto la liquidazione in due rate. La novità ha ricevuto anche il commento dell’INPS all’interno della Circolare 15 gennaio 2026, numero 1 con cui l’Istituto ha fornito un quadro riepilogativo delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’annualità corrente. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - Cambia la Naspi anticipata nel 2026: ecco come funziona quest’anno

Leggi anche: Mercato azionario: ecco i titoli più battuti quest’anno: cosa aspettarsi nel 2026?

Ecobonus 2026, come funziona, come si ottiene e chi lo può chiedere quest’annoL’Ecobonus 2026, confermato dalla Legge di Bilancio, permette di usufruire di agevolazioni fiscali per interventi di miglioramento energetico degli edifici.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

New Italy Govt Naspi Anticipata New Big Change In Law 2026 + Nationality New Big Law + Bank Alert

Argomenti discussi: Naspi (semi)anticipata, dal 2026 cambia il meccanismo di erogazione; NASpI anticipata per neoimprenditori: nuovo meccanismo di erogazione progressiva; Anticipo NASpI: dal 2026 pagamento in due rate; Ore 12:00 - Ammortizzatori sociali 2026: novità INPS su CIG, NASpI e tutele per le famiglie.

Naspi anticipata: le novità in legge di bilancio 2026Cambiano le modalità di erogazione della NASPI anticipata: sarà in due rate del 70 e 30 % se si mantengono i requisiti. fiscoetasse.com

NASPI 2026: cos’è, come funziona, novità, quanto si prende e come fare domandaChe cos'è la NASPI e come funziona, chi può richiederla e le risposte a tutte le domande nella nostra guida che fa chiarezza su ogni dettaglio dell'indennità di disoccupazione. ticonsiglio.com

Regime-Forfettario.it. . Naspi anticipata: nel 2026 cambia tutto. Chi richiederà la naspi anticipata nel 2026, riceverà subito il 70% dell’importo, la restante parte verrà erogato dopo 6 mesi #naspi #anticiponaspi #inps #bonus #partitaiva facebook