Nasce l’app di Il Commiato | il ricordo diventa digitale e senza confini

È stata lanciata una nuova applicazione da parte di Il Commiato, pensata per trasformare il ricordo di una persona scomparsa in un’esperienza digitale accessibile ovunque. L’app permette di condividere e conservare ricordi, offrendo uno strumento online che supera le limitazioni spaziali. La creazione nasce dall’esigenza di rendere più facile e immediata la condivisione di momenti e memorie legate alla perdita di una persona cara.

Il momento della perdita è un momento intimo, ma anche profondamente collettivo. È proprio da questa esigenza di condividere il ricordo che nasce la nuova app di Il Commiato: un tentativo di portare nel digitale qualcosa che, da sempre, è profondamente umano. L’applicazione, sviluppata a partire dall’esperienza del portale Il Commiato, si presenta come uno spazio sempre accessibile in cui consultare gli annunci di coloro che ci hanno lasciato. Ogni giorno è possibile vedere gli aggiornamenti in tempo reale, filtrati per provincia, e restare così informati su ciò che accade nella propria comunità. È inoltre disponibile un archivio che raccoglie tutti gli annunci pubblicati, una memoria digitale che non si esaurisce nel momento della pubblicazione e resta disponibile nel tempo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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