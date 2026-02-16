Un’audioguida un podcast e un’app | il Fellini Museum diventa sempre più digitale

Il Fellini Museum introduce tre strumenti digitali per attirare più visitatori e coinvolgerli meglio. La decisione arriva dopo che il museo ha riscontrato un aumento di richieste di visite guidate virtuali, soprattutto da parte di studenti e appassionati lontani dalla città. Ora, grazie a un’audioguida, un podcast e un’app, il pubblico può scoprire i segreti di Federico Fellini anche da casa, con contenuti aggiornati e interattivi.

Tre dispositivi narrativi autonomi - audioguida, podcast e app urbana - capaci di accompagnare il visitatore prima, durante e dopo la visita Il Fellini Museum amplia la propria presenza digitale e rafforza il dialogo con pubblici diversi attraverso tre nuovi canali che ne estendono l'esperienza dentro e fuori gli spazi espositivi. Tre dispositivi narrativi autonomi - audioguida, podcast e app urbana - capaci di accompagnare il visitatore prima, durante e dopo la visita. Il primo canale è l'audioguida Il museo raccontato, prodotta da Eshu Adv: uno strumento di ascolto che affianca la visita fisica senza sovrapporsi allo sguardo.