Nasce una nuova collaborazione tra il Cus Pisa & Vespa Club Pisa
Il Cus Pisa e il Vespa Club Pisa hanno annunciato una nuova collaborazione, unendo sport universitario e motociclismo in città. La partnership nasce dal desiderio di promuovere eventi condivisi e coinvolgere gli studenti nelle attività motoristiche, con un primo appuntamento previsto per il mese prossimo in piazza dei Miracoli.
Per la prima volta, il mondo sportivo universitario stringe un accordo con il sodalizio motoristico più vecchio della città nato nel lontano 1949. Il Vespa Club Pisa Asd che ha le competenze e le strutture necessarie per lo svolgimento dei corsi di 'Regolarità in Vespa' e 'Vespa Gimkana', grazie ad istruttori qualificati, collaborerà di qui in avanti con il Cus Pisa che si è reso subito interessato a promuovere nuove attività sportive per i propri tesserati. "Le parti si impegnano a collaborare per promuovere i corsi di 'Regolarità in Vespa' e 'Vespa Gimkana' attraverso i propri canali di comunicazione, per i propri tesserati ma specialmente per gli studenti universitari.
