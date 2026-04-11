NASCAR | Bell trionfa a Bristol e spezza l’attesa dal 2017

Christopher Bell ha vinto la gara della NASCAR Craftsman Truck Series disputata al Bristol Motor Speedway, portando la Toyota numero 62 della Halmar-Friesen Racing al primo posto. La competizione si è svolta nel circuito di Bristol, e questa vittoria rappresenta il primo successo dell’anno per Bell, che non aveva conquistato una vittoria dal 2017.

Christopher Bell ha conquistato la gara della NASCAR Craftsman Truck Series al Bristol Motor Speedway, riportando la Toyota numero 62 della Halmar-Friesen Racing nella zona del trionfo. Il pilota ha dominato la parte finale della competizione dopo una ripartenza decisiva, interrompendo un periodo di attesa che durava dal 2017. La vittoria rappresenta un momento fondamentale per l’organizzazione Halmar-Friesen Racing. Bell, che ha preso in carico il mezzo in sostituzione di Stewart a seguito di un infortunio del co-proprietario, ha ricordato come il gruppo abbia lavorato intensamente per raggiungere questo obiettivo, citando anche una quasi vittoria ottenuta precedentemente a Watkins Glen. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NASCAR: Bell trionfa a Bristol e spezza l’attesa dal 2017 Leggi anche: NASCAR, prima battaglia dell’anno nel ‘Colosseo’ di Bristol NASCAR, Reddick batte Elliott nell’ultimo giro e trionfa nella Daytona 500Tyler Reddick sopravvive durante l’ultimo giro e vince l’edizione 2026 della Daytona 500. Si parla di: Chase Elliott trionfa a Martinsville: Hendrick Motorsports conquista la prima vittoria della NASCAR Cup 2026. NASCAR, Elliott trionfa a Martinsville: Hamlin domina ma cede nel finaleChase Elliott beffa Hamlin nel finale e conquista la prima vittoria stagionale a Martinsville con la sua Chevrolet ... it.blastingnews.com NASCAR, Martinsville: Hamlin domina, ma alla fine vince ElliottChase Elliott vince a Martinsville nella NASCAR Cup Series regalando ad Hendrick Motorsports ed a Chevrolet la prima affermazione della stagione 2026. Il ... oasport.it