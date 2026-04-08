La NASCAR Cup Series affronta la prima gara del 2026 sul circuito di Bristol, uno dei tracciati più iconici del calendario. La competizione si svolge in un nuovo short-track, dopo le prove di Martinsville e la pausa pasquale. La gara si terrà nel celebre impianto chiamato anche “Colosseo” e attirerà numerosi appassionati di stock car. La sfida segnerà l’inizio ufficiale dell’anno sportivo per la serie americana.

Prima sfida del 2026 per la NASCAR Cup Series nel ‘Colosseo’ di Bristol. La seguitissima serie americana riservata alle stock car si prepara per dare spettacolo in una delle location più iconiche della serie, un nuovo short-track dopo Martinsville e la pausa di Pasqua. Anche in questo caso sarà la prima delle due corse che commenteremo quest’anno presso la famosa struttura che sorge nello Stato del Tennessee. La pista, la seconda più corta del calendario, tornerà in programma a settembre nella Chase. Kyle Busch ( 2007, 2009, 2011, 2018, 2019), Brad Keselowski (2012, 2020), Denny Hamlin (2024), Kyle Larson (2025) hanno vinto almeno una volta la prova primaverile di Bristol che per qualche anno si è disputata in un tracciato completamente sterrato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NASCAR, prima battaglia dell’anno nel ‘Colosseo’ di Bristol

NASCAR: Larson per il tris, Hamlin ci riprova. Domenica la prima prova del 2026 a DaytonaParte questo weekend una nuova intensa stagione per quanto riguarda la NASCAR Cup Series.

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