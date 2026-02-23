Femminicidio | stop ai permessi premio la legge che rivoluziona

Imma Rizzo, madre di Noemi Durini, ha promosso una legge per bloccare i permessi premio ai condannati per femminicidio. La proposta nasce dalla volontà di evitare che chi commette violenze gravi possa ricevere benefici durante la detenzione. La questione ha suscitato molto dibattito tra le associazioni e le istituzioni. La legge mira a rafforzare le misure di tutela e a prevenire ulteriori tragedie. La discussione pubblica su questa proposta continua a crescere.

La notizia arriva in un momento di forte sensibilità sociale sul tema della violenza di genere, con dati che indicano come in Italia ogni tre giorni una donna venga uccisa dal proprio partner o ex partner.