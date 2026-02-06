Fuoriuscita di carburante Stop ai lavori

La riqualificazione del centro storico di Uboldo si ferma bruscamente. Mentre i lavori erano in pieno svolgimento, è saltato fuori un problema inatteso: sotto i ruderi demoliti l’anno scorso è emersa una fuoriuscita di carburante da un vecchio container abbandonato. Ora si aspetta che le autorità intervengano per mettere in sicurezza l’area e riprendere i lavori.

La riqualificazione del nucleo antico di Uboldo inciampa in un imprevisto. Proprio mentre il cantiere entrava nel vivo, sotto l’area dei ruderi demoliti lo scorso anno è emersa una fuoriuscita di carburante proveniente da un vecchio container abbandonato. Un’eredità nascosta del passato che ha costretto il Comune a rivedere tempi e priorità dei lavori. L’episodio riguarda l’area dell’ex Rebelot, destinata a diventare uno dei nuovi spazi pubblici, con parcheggi e zone verdi pensate per restituire vivibilità al centro storico. Ma prima di costruire, ora bisogna ripulire. La perdita di gasolio ha infatti imposto un intervento immediato di bonifica ambientale, rallentando la tabella di marcia del progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fuoriuscita di carburante. Stop ai lavori Approfondimenti su Uboldo Ruderi Un weekend critico: Ponte al Pino, stop ai treni a Firenze. Guida completa ai lavori, tutte le info (e i divieti) Un fine settimana di modifiche alla mobilità interesserà Firenze, con il ponte al Pino che sarà chiuso e sospensione dei servizi ferroviari. Dopo la protesta in via di Roma: "Ditta regolarmente pagata. Stop ai lavori per verifiche" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. 2026 Renault Duster - Interior, Exterior and Features Ultime notizie su Uboldo Ruderi Argomenti discussi: Fuoriuscita di carburante. Stop ai lavori; Dalla manutenzione carente alle perdite di carburante, mezzi di trasporto pubblico sotto accusa: Non possiamo permettere che la sicurezza venga messa a rischio; La Nasa rinvia la missione Artemis II; Camion si ribalta nel fossato: paura per la perdita di carburante. Uboldo, stop ai lavori in centro: spunta una perdita di gasolio nell’ex RebelotUBOLDO - Il piano di riqualificazione del nucleo antico di Uboldo deve fare i conti con un ostacolo imprevisto che ne rallenta la tabella di marcia. ilsaronno.it Autoarticolato fuori strada, traffico in tilt su via Circonvallazione Ovest --> https://www.nordest24.it/castelfranco-veneto-fuoriuscita-autoarticolato-circonvallazione-ovest facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.