Il Comune di Narni di nuovo presente all' incontro che riunisce 170 enti che formano la Rete dei Comuni Sostenibili

Il Comune di Narni ha partecipato nuovamente all'incontro che coinvolge 170 enti facenti parte della

"È stata una giornata intensa, ricca di emozioni e di entusiasmo, che ci ha visti protagonisti nel raccontare il nostro impegno per il territorio". A parlare è Giovanni Rubini, assessore all'Ambiente del Comune di Narni. "Abbiamo aderito nel 2025 alla 'Rete dei Comuni Sostenibili' - spiega Rubini. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Il Comune di Padova entra in Eurocities, la rete che riunisce oltre 200 città della UESI tratta di municipi di 38 differenti Paesi che insieme si pongono l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle Amministrazioni locali nelle politiche...

Manfredonia aderisce alla Rete dei Comuni Sostenibili e riceve la Libellula all’assemblea nazionale di RomaLa Libellula dei Comuni Sostenibili è stata ricevuta in occasione della quarta assemblea nazionaledella Rete, che si è tenuta al Museo dell’Ara Pacis...

Temi più discussi: Traffico bloccato sulla statale 675 'Umbro Laziale' nel comune di Narni; A Narni va in scena il primo torneo di bocce paralimpico: Traguardo importante per la comunità; Narni, iniziata la realizzazione di un’area boschiva fra Via Tuderte e Via Capitonese a Narni scalo; Narni, due arresti di stranieri durante i controlli delle aree boschive.

Narni, iniziata la realizzazione di un’area boschiva fra Via Tuderte e Via Capitonese a Narni scaloLucarelli: Migliorerà la qualità dell’aria, ridurrà l’impatto del traffico e restituirà ai cittadini uno spazio più vivibile e sostenibile. I lavori nell’ambito della campagna Mosaico Verde di Azz ... newtuscia.it

Narni, con Asili Notturni accesso gratuito a prestazioni odontoiatriche e oculistiche per i cittadini più fragiliIn una breve cerimonia in Municipio, il sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli e il presidente di Asili Notturni dell’Umbria ODV, Umberto Nardi, hanno sottoscritto una nuova convenzione che consentirà ai ... corrieredellumbria.it

Il Comune di Narni di nuovo presente all'incontro che riunisce 170 enti che formano la "Rete dei Comuni Sostenibili" https://www.narnionline.com/il-comune-di-narni-di-nuovo-presente-allincontro-che-riunisce-170-enti-che-formano-la-rete-dei-comuni-sostenib - facebook.com facebook

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