Manfredonia-Nola alle ore 16 di domenica

La partita tra Manfredonia e Nola, prevista per la 31ª giornata di Serie D, si svolgerà domenica 12 aprile alle ore 16. La data e l’orario sono stati comunicati ufficialmente e la sfida si disputerà nello stadio di Manfredonia. La partita è programmata per il pomeriggio di domenica, come stabilito dal calendario del campionato.

La gara in programma per la 31a giornata di Serie D tra Manfredonia e Nola si giocherà domenica 12 aprile alle ore 16.00 Lo ha appena comunicato la società sipontina IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia-Nola alle ore 16 di domenica Domenica 8 febbraio alle ore 16 c’è il Gran Ballo di Carnevale alla Reggia di CasertaTempo di lettura: < 1 minutoAvvolti dalla magia del Vestibolo superiore, i visitatori della Reggia di Caserta faranno un viaggio nel tempo per essere... Colleferro. Domenica 29 Marzo alle ore 16,30 al Teatro Vittorio Veneto, “Resoconto di fine mandato” del Sindaco Pierluigi SannaSarà un momento istituzionale di incontro e condivisione dedicato a illustrare le attività svolte negli ultimi cinque anni, i principali risultati... Argomenti più discussi: Tabellino partita Nola 1925 vs Manfredonia Calcio 1932; Sesta sconfitta per il Nola 1925 a fondo, torna alla vittoria il CAP, perde l’Hyria, il Sitting aspetta l’Europa, il Padel aumenta i team: il punto sullo sport in città; Nola-Barletta 0-1: la beffa nel finale, vantaggio minimo sui playout; Nardò-Pompei 2-0, sorpasso doppio e ingresso in zona playoff. MANFREDONIA ENICHEM Manfredonia: al ‘Dalla’ in scena ‘Sottosopra’, lo spettacolo sulla città ferita dall’EnichemLa Bottega degli Apocrifi torna in scena con Sottosopra. La città salvata dalle donne e altri scherzi simili, uno dei capolavori storici ... statoquotidiano.it Telesveva. . SERIE D | Nola-Barletta 0-1, Flammia: “Ko immeritato, ci manca un gol. A Manfredonia diventa uno spareggio” #nola #flammia #sport #semprefuoriperilcalcio - facebook.com facebook