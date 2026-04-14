Nardò celebra Di Vittorio | il monologo sulla lettera che cambiò la storia

Nel teatro comunale di Nardò si svolge oggi, martedì 14 aprile alle 16, uno spettacolo intitolato La dignità. L’evento è dedicato a Di Vittorio e si presenta come un monologo incentrato sulla lettera che ha avuto un ruolo importante nella storia. La rappresentazione si svolge nel pomeriggio e coinvolge il pubblico locale in un momento culturale dedicato alla memoria e alla riflessione.

Il Teatro Comunale di Nardò ospita oggi, martedì 14 aprile alle ore 16, lo spettacolo teatrale La dignità. Lettera di Giuseppe Di Vittorio. L’evento, frutto della collaborazione tra la Fondazione Placido Rizzotto, la Flai Cgil Lecce e la Cgil Lecce, mette in scena il monologo ideato da Marcello Colopi con le composizioni musicali di Antonio Piacentino, basandosi su un documento storico ritrovato nel 2007. La rappresentazione attinge alla storia di un uomo che, nel 1920, scelse di restituire un pacco regalo inviatogli da un latifondista di Cerignola proprio alla vigilia di Natale. Non fu una questione di semplice onestà, ma una mossa strategica per proteggere la propria integrità politica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nardò celebra Di Vittorio: il monologo sulla lettera che cambiò la storia “Rosa la Rossa”: al Cineteatro Baretti di Torino il monologo di Marina Bassani sulla vera storia di Rosa LuxemburgDal 11 al 13 febbraio 2026, alle ore 20:45, il Cineteatro Baretti di Torino ospita “Rosa la Rossa. Leggi anche: Ricordate l’intervista alla BBC che travolse Andrea? Fu il boomerang che cambiò la sua storia