Da stasera al 13 febbraio, il Cineteatro Baretti di Torino ospita il monologo “Rosa la Rossa”, dedicato alla vita di Rosa Luxemburg. Marina Bassani lo scrive, lo dirige e lo interpreta, portando in scena la storia vera di questa figura storica. Lo spettacolo va in scena alle 20:45, con repliche tutte le sere.

Dal 11 al 13 febbraio 2026, alle ore 20:45, il Cineteatro Baretti di Torino ospita “Rosa la Rossa. La vera storia di Rosa Luxemburg”, monologo scritto, diretto e interpretato da Marina Bassani, produzione Teatro Selig. Un ritorno atteso che riporta in scena una delle figure più magnetiche e controverse del Novecento europeo, raccontata attraverso un teatro di parola intenso e musicale. Ad accompagnare l’attrice sul palco, due presenze sonore di grande suggestione: Nunzio Barbieri, chitarrista storico legato anche al percorso artistico di Paolo Conte, e Francesco Django Barbieri al clarinetto. La musica diventa così un controcanto emotivo e narrativo, una seconda voce che avvolge la storia e amplifica il respiro poetico e tragico del personaggio. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - “Rosa la Rossa”: al Cineteatro Baretti di Torino il monologo di Marina Bassani sulla vera storia di Rosa Luxemburg

Approfondimenti su Rosa Luxemburg

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Rosa Luxemburg

Argomenti discussi: Rosa la Rossa, la vera storia di Rosa Luxemburg; Rosa la Rossa: al Cineteatro Baretti di Torino il monologo di Marina Bassani sulla vera storia di Rosa Luxemburg; Istituto de' Bardi di Firenze: Workshop di spille floreali di stoffa con Miranda Di Sipio; San Valentino in hotel: cena gourmet e dopocena passionale (facoltativo).

Rosa la Rossa, la vera storia di Rosa LuxemburgDall'11 al 13 febbraio alle 20.45, al Teatro Baretti di Torino, ritorna Marina Bassani con la prima del monologo Rosa la Rossa. La vera storia di Rosa Luxemburg. (ANSA) ... ansa.it

Sandra Gilardelli, la partigiana e la rosa rossa: Mi sentivo dalla parte giusta. Penso a chi non ha fatto ritornoMilano – Quando si ricorda la Resistenza, il mio cuore batte di più e il mio pensiero torna a tutti quei ragazzi che dalla montagna non sono più tornati. Per dare a noi la libertà e la democrazia. ilgiorno.it

Rosa la Rossa, la vera storia di Rosa Luxemburg. Monologo con Marina Bassani al Cineteatro Baretti #ANSA x.com

Sabato 7 febbraio, ore 21, il regista Matteo Oleotto, la protagonista Adalgisa Manfrida e Rossana Mortara saranno in sala al cineteatro Baretti per presentare il film “Ultimo schiaffo“. Dopo il film si brinda in sala con i vini del Friuli. Il film sarà poi in replica domen facebook