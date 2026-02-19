Il principe Andrea ha fatto notizia il 16 novembre 2019, quando la sua intervista alla BBC ha scatenato una reazione negativa che ha segnato profondamente la sua vita pubblica. La conversazione, che doveva chiarire alcuni aspetti della sua carriera, si è rivelata un errore, suscitando critiche e sconcerto tra il pubblico. Andrea ha risposto alle domande con nervosismo, e le sue parole sono state fraintese, alimentando polemiche. Quel giorno ha cambiato per sempre il suo rapporto con i media e l’opinione pubblica.

Ci sono interviste che chiariscono, altre che riparano. E poi ci sono quelle che cambiano tutto. Quella concessa dal principe Andrea alla BBC il 16 novembre 2019 appartiene senza dubbio all’ultima categoria. Cinquantotto minuti andati in onda a Newsnight che hanno segnato la fine della sua carriera pubblica. Oggi, dopo l’arresto di Andrea Mountbatten-Windsor, quella vicenda, diventata un film Netflix, Scoop, assume un significato più profondo. Tutto ruotava sull’amicizia tra il terzogenito della regina Elisabetta II, e la sua controversa amicizia con Jeffrey Epstein, arrestato nel luglio 2019 con accuse di abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni e morto suicida in carcere poche settimane dopo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ricordate l’intervista alla BBC che travolse Andrea? Fu il boomerang che cambiò la sua storia

Principe Andrea, primo reale inglese arrestato della storia moderna: l'ultimo fu Carlo I (che fu decapitato) e Maria Stuarda (rinchiusa per 19 anni e giustiziata)Il principe Andrea, figlio di Elisabetta II, è stato arrestato a causa di accuse di aver condiviso contenuti inappropriati online.

