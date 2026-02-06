A Marassi, la partita tra Genoa e Napoli si avvicina con alcune novità. Rrahmani torna in campo, mentre il Genoa deve fare i conti con alcune assenze pesanti. Le formazioni ufficiali si definiranno nelle prossime ore.

Marassi si prepara ad accogliere una sfida che intreccia novità, rientri importanti e qualche assenza pesante. Da una parte il Genoa valuta l’inserimento graduale dei volti nuovi, dall’altra il Napoli prova a ritrovare continuità dopo una settimana finalmente libera da impegni ravvicinati. In particolare cresce l’attesa per Amorim, che ha iniziato a lavorare con il gruppo e potrebbe già affacciarsi tra i convocati. Più cautela, invece, per Baldanzi, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio rimediato a Trigoria prima del trasferimento in rossoblù. In casa azzurra Antonio Conte deve fare i conti con lo stop di Di Lorenzo, ma ritrova una pedina fondamentale come Rrahmani, pronto a riprendersi subito il posto da titolare nella difesa a tre. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Genoa-Napoli, rientra Rrahmani: probabili formazioni e assenti

Approfondimenti su Genoa Napoli

L'Atalanta sarà priva di diversi giocatori nella partita contro il Genoa, tra cui Kossounou, Lookman, Pasalic, Djimsiti, Bellanova e Bakker.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Genoa Napoli

Argomenti discussi: Quando tornano gli infortunati del Napoli: Rrahmani, Politano, Milinkovic-Savic, Gilmour e Anguissa, chi rientra col Genoa e chi con la Roma; Genoa-Napoli, Rrahmani verso il recupero: statistiche impressionanti per il kosovaro; Napoli, buone notizie: Rrahmani al rientro, Alisson subito in gol; Napoli, sabato a Genova con i primi rientri.

Domani Genoa-Napoli: rientra Rrahmani. Abbondanza in attaccoFinalmente qualche soluzione in più per Conte ... msn.com

Napoli, Rrahmani rientra in gruppo: Conte ritrova certezze in difesa e fa il punto sull’infermeriaAntonio Conte ritrova così uno dei pilastri della sua linea difensiva proprio nel momento in cui il calendario inizia a farsi più esigente. gonfialarete.com

Infortunati calcio Napoli - Cattive notizie per Politano. Conte recupera in extremis tre azzurri per Genova! Tra i convocati per Genoa-Napoli ci saranno sicuramente Amir Rrahmani, Pasquale Mazzocchi ed anche Milinkovic Savic. In questo caso, il serbo si ac facebook

" #Conte tosto ma ti tratta da giocatore forte, un allenatore fuoriclasse": #DeRossi apre Genoa-Napoli x.com