Dopo l' omicidio di Fabio Ascione apre il centro per famiglie

A pochi giorni dalla morte di un giovane di 20 anni, il Comune di Napoli ha aperto un nuovo centro polifunzionale dedicato alle famiglie a Ponticelli. La struttura si trova nel quartiere e mira a offrire supporto e servizi a chi vive nella zona. La decisione arriva in seguito all’evento tragico che ha colpito la comunità locale, portando all’attenzione il bisogno di spazi dedicati alle famiglie.

A pochi giorni dalla tragedia che ha visto la morte del 20enne di Fabio Ascione, il Comune di Napoli apre un centro polifunzionale per famiglie a Ponticelli. Le due cose sono legate solo dalla coincidenza perché l'avvio della struttura, situata nel Rione Conocal, era già in programma prima.🔗 Leggi su Napolitoday.it Omicidio Ascione, centinaia di candele per Fabio. Il parroco: "Non ne possiamo più"Centinaia di persone hanno affollato la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Ponticelli in memoria di Fabio Ascione, il 20enne ucciso a colpi d'arma da... Si indaga anche sull’errore di persona per l’omicidio del 20enne Fabio Ascione a NapoliUn agguato in piena regola, ma con un bersaglio che potrebbe non essere stato quello destinato a essere colpito.