Napoli | sfilano i cani abbandonati la moda diventa riscatto sociale

A Napoli, i cani abbandonati vengono portati in strada per essere presentati in sfilate di moda. Questi eventi hanno lo scopo di far conoscere la condizione degli animali abbandonati e sensibilizzare la cittadinanza. Le sfilate si svolgono tra i vicoli della città, coinvolgendo volontari e abitanti locali che partecipano con entusiasmo. L’iniziativa mira anche a trovare nuove case per gli animali e a promuovere il rispetto per gli animali stessi.

Tra i vicoli di Napoli, dove la storia si intreccia con l’umanità quotidiana, sta nascendo un movimento che trasforma la passerella in un manifesto di riscatto sociale. Il progetto Animal Being non è una semplice esposizione di moda, ma un racconto coraggioso che mette al centro l’adozione consapevole, portando sotto i riflettori chi è stato troppo a lungo invisibile: i cani abbandonati che, oggi, sfilano fianco a fianco con modelli e giovani creativi. Il cappotto come scudo per le vite segnate dal silenzio. Al cuore della collezione emerge un elemento simbolico fondamentale: il cappotto. Lontano dall’essere un semplice accessorio estetico, questo capo è stato reinterpretato dai designer come una metafora tangibile di protezione, cura e accoglienza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli: sfilano i cani abbandonati, la moda diventa riscatto sociale Cantiere comunità: ad Agrigento il riscatto sociale dei detenuti diventa una sfida collettivaIl progetto "Ri-Uscire" approda ad Agrigento proponendo un modello operativo che smette di considerare il reinserimento dei detenuti come un processo... Pegognaga: il lavoro per il decoro diventa riscatto socialeIl comune di Pegognaga avvia un progetto per il decoro urbano e l’inclusione lavorativa, basato sull’articolo 14 della Legge Biagi, con l’obiettivo... Napoli a +8 sul Como quinto: secondo voi, la qualificazione Champions è un ormai una cosa fatta - facebook.com facebook Alta velocità Roma-Napoli, guasto sulla linea: treni in ritardo fino a 170 minuti e cancellazioni |Cosa è successo x.com