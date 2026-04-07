A Pegognaga è stato avviato un progetto che mira a migliorare il decoro urbano attraverso l’inclusione lavorativa. Il Comune ha deciso di coinvolgere persone appartenenti a categorie protette nella cura e manutenzione degli spazi pubblici, utilizzando le opportunità offerte dall’articolo 14 della Legge Biagi. L’iniziativa si propone di creare occasioni di lavoro per soggetti svantaggiati, contribuendo anche alla riqualificazione degli ambienti cittadini.

Il comune di Pegognaga avvia un progetto per il decoro urbano e l’inclusione lavorativa, basato sull’articolo 14 della Legge Biagi, con l’obiettivo di integrare persone in categorie protette nella cura degli spazi pubblici. L’iniziativa è stata presentata ufficialmente questa mattina presso la sala conferenze Suore Sacramentine. L’operazione, che vede coinvolti enti pubblici e partner privati, mira a trasformare la manutenzione del territorio in un’occasione di riscatto sociale incontra difficoltà nell’accesso al mercato del lavoro. Matteo Zilocchi, sindaco di Pegognaga, ha evidenziato come l’amministrazione comunale voglia agire da volano per l’innovazione sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pegognaga: il lavoro per il decoro diventa riscatto sociale

Cantiere comunità: ad Agrigento il riscatto sociale dei detenuti diventa una sfida collettivaIl progetto "Ri-Uscire" approda ad Agrigento proponendo un modello operativo che smette di considerare il reinserimento dei detenuti come un processo...

IKEA e il design che cambia il lavoro: quando l’artigianato diventa infrastruttura socialeNon è una capsule, non è un’operazione di stile, e soprattutto non è una storia di beneficenza travestita da design.

Argomenti più discussi: Il Rotary di Gonzaga-Suzzara incontra i carabinieri a Pegognaga; Infortunio alla Cremonini di Roncoferraro: operaio precipita da un’autopompa e finisce in ospedale; Pegognaga, Riattiviamo Pego denuncia l’occasione persa per il finanziamento regionale; Pegognaga: via libera alla manutenzione e all’efficientamento della scuola media Alighieri.

Pegognaga oggi - facebook.com facebook