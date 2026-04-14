Questa mattina, la circolazione ferroviaria tra Napoli e Roma ha subito disagi significativi a causa di un guasto sull’Alta Velocità. Diversi treni, tra cui Frecciarossa, Intercity e Regionali, sono stati cancellati o hanno registrato ritardi fino a tre ore. La linea è stata interessata da problemi tecnici, che hanno portato a cancellazioni e ritardi nelle partenze e negli arrivi dei treni. Sul posto sono intervenuti i tecnici per risolvere la situazione.

Sulla linea ferroviaria tra Napoli e Roma coinvolti Frecciarossa, Intercity e Regionali. Tecnici al lavoro per ripristinare la circolazione dopo il guasto verificatosi all’alba Mattinata di forti disagi per i viaggiatori dell’Alta Velocità sulla tratta Napoli-Roma, dove un guasto tecnico verificatosi intorno alle 6 di oggi ha compromesso la regolarità della circolazione ferroviaria. Il problema, segnalato nei pressi di Napoli, ha determinato ritardi superiori alle due ore, con punte fino a tre e numerose cancellazioni. La criticità ha interessato non solo i convogliFrecciarossama anche Intercity e treni Regionali, con ripercussioni a catena sull’intero nodo ferroviario del Centro-Sud.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Napoli-Roma, guasto sull’Alta Velocità, mattinata di caos: cancellazioni e ritardi fino a 3 ore

Guasto sull'alta velocità Roma-Napoli, caos treni e ritardi fino a 2 oreAGI - Un guasto tecnico localizzato nei pressi del nodo di Napoli sta determinando, dalle ore 6:00 di questa mattina, pesanti disagi alla...

Treni, guasto oggi sull’Alta velocità tra Roma e Napoli: ritardi fino a 3 ore e cancellazioni. Ecco i treni coinvoltiRoma, 14 aprile 2026 – La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Napoli.

Guasto tecnico sulla linea Alta velocità Napoli-Roma che sta causando ritardi fino a 180 minuti. I primi disagi si sono creati a partire dalle 6 di questa mattina ed ora la circolazione è ancora fortemente rallentata. Secondo quanto si legge sul sito di Trenitalia, x.com

Guasto tecnico sulla linea Alta velocità Napoli-Roma che sta causando ritardi fino a 180 minuti. I primi disagi si sono creati a partire dalle 6 di questa mattina ed ora la circolazione è ancora fortemente rallentata. Secondo quanto si legge sul sito di Trenitalia, - facebook.com facebook