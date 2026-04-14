Da questa mattina, un guasto tecnico vicino a Napoli ha causato disagi sulla linea ad alta velocità tra Roma e Napoli. La circolazione dei treni è stata rallentata, con ritardi che in alcuni casi hanno raggiunto le due ore. La circolazione ferroviaria sulla tratta è stata interrotta temporaneamente, causando disagi ai viaggiatori diretti nelle due città. La situazione resta sotto monitoraggio da parte delle autorità ferroviarie.

AGI - Un guasto tecnico localizzato nei pressi del nodo di Napoli sta determinando, dalle ore 6:00 di questa mattina, pesanti disagi alla circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità e sulla direttrice verso Roma. L’entità del disservizio ha colpito trasversalmente i collegamenti nazionali, provocando ripercussioni a catena su tutto lo snodo centrale della Capitale. Presso lo scalo di Roma Termini si registrano le criticità maggiori. I tabelloni informativi segnalano per i convogli Alta Velocità e InterCity diretti verso il Nord ritardi stimati tra le due e le tre ore. La situazione ha imposto la cancellazione di almeno otto treni, costringendo centinaia di paggeri a riprogrammare i propri spostamenti in una fascia oraria di picco per i pendolari e i viaggiatori business.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Guasto sull'alta velocità Roma-Napoli, caos treni e ritardi fino a 2 ore

Treni, guasto sull’Alta velocità Napoli-Roma: ritardi fino a due oreCircolazione fortemente rallentata sulla linea Alta velocità Napoli-Roma dalle ore 6 di questa mattina per un inconveniente tecnico alla linea nei...

Treni, guasto oggi sull’Alta velocità tra Roma e Napoli: ritardi fino a 3 ore e cancellazioni. Ecco i treni coinvoltiRoma, 14 aprile 2026 – La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Napoli.

Guasto tecnico sulla linea Alta velocità Napoli-Roma e per questo si stanno registrando ritardi fino a 180 minuti. I primi disagi si sono creati a partire dalle 6 di stamattina ed ora la circolazione è ancora fortemente rallentata. #ANSA - facebook.com facebook

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