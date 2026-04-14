Napoli omicidio Fabio Ascione | fermati 2 giovani

Da ildifforme.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani sono stati fermati in relazione all'omicidio di Fabio Ascione avvenuto a Napoli. Le autorità hanno avviato le indagini e sono intervenute con un'operazione di polizia per assicurare i sospettati alla giustizia. Il sindaco della città ha espresso apprezzamento per il lavoro delle forze dell'ordine e dei magistrati, sottolineando la velocità della risposta alle azioni criminali che colpiscono frequentemente i giovani.

Il sindaco di Napoli elogia magistrati e forze dell'ordine: "Pronta reazione contro azioni criminali che colpiscono frequentemente i giovani" Hanno rispettivamente23 e 17 annii due giovani fermati nella notte dai carabinieri aNapoliper l’omicidio di Fabio Ascione, unventenne incensuratoucciso martedì scorso con uncolpo di pistola al torace. Il 23enne si èpresentato spontaneamente, accompagnato dal suo avvocato, presso lacaserma dei carabinieri di Napoli Poggioreale. Il diciassettenne, imprenditore enipote di un esponentedi spicco delclan De Micco, è stato invecerintracciato dai carabinieri nella sua abitazione. Entrambi sono accusati diomicidio volontario,porto e detenzione illegale di arma da fuoco, reati aggravati dalle finalità mafiose.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Napoli, omicidio Fabio Ascione: fermati 2 giovani

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Ponticelli, omicidio Fabio Ascione: fermati 2 giovani, uno è minorenneUn 23enne si è consegnato ai carabinieri, mentre il secondo indagato, minorenne, è stato rintracciato dai militari.

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