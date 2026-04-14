Due giovani sono stati fermati in relazione all'omicidio di Fabio Ascione avvenuto a Napoli. Le autorità hanno avviato le indagini e sono intervenute con un'operazione di polizia per assicurare i sospettati alla giustizia. Il sindaco della città ha espresso apprezzamento per il lavoro delle forze dell'ordine e dei magistrati, sottolineando la velocità della risposta alle azioni criminali che colpiscono frequentemente i giovani.

Il sindaco di Napoli elogia magistrati e forze dell'ordine: "Pronta reazione contro azioni criminali che colpiscono frequentemente i giovani" Hanno rispettivamente23 e 17 annii due giovani fermati nella notte dai carabinieri aNapoliper l’omicidio di Fabio Ascione, unventenne incensuratoucciso martedì scorso con uncolpo di pistola al torace. Il 23enne si èpresentato spontaneamente, accompagnato dal suo avvocato, presso lacaserma dei carabinieri di Napoli Poggioreale. Il diciassettenne, imprenditore enipote di un esponentedi spicco delclan De Micco, è stato invecerintracciato dai carabinieri nella sua abitazione. Entrambi sono accusati diomicidio volontario,porto e detenzione illegale di arma da fuoco, reati aggravati dalle finalità mafiose.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Napoli, omicidio Fabio Ascione: fermati 2 giovani

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Ponticelli, omicidio Fabio Ascione: fermati 2 giovani, uno è minorenneUn 23enne si è consegnato ai carabinieri, mentre il secondo indagato, minorenne, è stato rintracciato dai militari.

Fabio Ascione, il 20enne ucciso lo scorso 7 aprile, sarebbe stato colpito accidentalmente da un colpo di pistola nella periferia est di Napoli. A sparare sarebbe stato un 23enne, già noto alle forze dell’ordine, mentre si trovava su uno scooter guidato da un 17 - facebook.com facebook

Ponticelli, svolta nell'omicidio di Fabio Ascione: fermati due giovani, oggi i funerali x.com