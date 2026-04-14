Napoli Monaldi al centro di un nuovo caso legale Caliendo | Bimba cardiopatica operata in ritardo e morta dopo un mese

A Napoli, si sono aperti nuovi accertamenti legali riguardanti l'ospedale Monaldi, coinvolgendo i chirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni. La vicenda riguarda la morte di una bambina nata con una grave cardiopatia, che avrebbe dovuto essere operata in tempi rapidi. La piccola è deceduta 58 giorni prima di un uomo di nome Domenico Caliendo, di cui si sta approfondendo il caso.

Nuovo scossone giudiziario per l'ospedale Monaldi di Napoli con al centro ancora i chirurghi Guido Oppido e Emma Bergonzoni. A sollevare nuove accuse di malasanità l'avvocato Francesco Petruzzi legale della famiglia di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni e mezzo deceduto dopo il trapianto di un cuore inservibile e quasi 3 mesi in Ecmo-circolazione extracorporea. "Prima di accettare di seguire il caso e far firmare il mandato - spiega a Il Giornale d'Italia l'avvocato Petruzzi - con il medico legale abbiamo studiato la cartella clinica per 3 settimane". Napoli, Monaldi al centro di un nuovo caso, legale Caliendo:...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Napoli, Monaldi al centro di un nuovo caso, legale Caliendo: “Bimba cardiopatica operata in ritardo e morta dopo un mese” Ospedale Monaldi al centro di un nuovo caso: "Bimba cardiopatica operata in ritardo e morta dopo un mese"Dopo la morte del piccolo Domenico, l'ospedale Monaldi di Napoli finisce al centro di un'altra battaglia legale, con una denuncia in sede civile. Monaldi, nuovo caso scuote l’ospedale: morta a ottobre una bimba di un meseNon c’è pace per l’ospedale Monaldi di Napoli al centro del caso di malasanità dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo al quale è stato... Temi più discussi: Napoli, ?nuovo trapianto di cuore al Monaldi: salvato un paziente con cardiopatia dilatativa terminale; Al Monaldi di Napoli paziente con cardiopatia dilatativa terminale salvato da un trapianto di cuore: ad eseguire l'intervento l'équipe di Claudio Marra; I 12 minuti fantasma al Monaldi fatali per il piccolo Domenico: ora l'esame sui due cuori; La Giunta campana ha confermato tre centri trapianti ma ora avvierà una ricognizione complessiva del sistema. Ospedale Monaldi al centro di un nuovo caso: Bimba cardiopatica operata in ritardo e morta dopo un meseIl Monaldi di Napoli finisce al centro di un'altra battaglia legale dopo quella di Domenico. Il nuovo presunto caso riguarda una bimba cardiopatica. tgcom24.mediaset.it Monaldi, intervento per grave aneurisma: è il primo al sudUna protesi ibrida personalizzata per salvare un paziente da un grave aneurisma. Al Monaldi di Napoli il primo intervento del Centro-Sud Italia con questo device È un intervento ... ilmattino.it Dal lavoro senza pause alle relazioni finite, fino al legame con Napoli e alle rivelazioni più intime - facebook.com facebook Scomparso nel nulla dalla provincia di Napoli, Rosario Starace ritrovato a Roma dai carabinieri ift.tt/5l9Rxd2 x.com