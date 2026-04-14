Monaldi nuovo caso scuote l’ospedale | morta a ottobre una bimba di un mese

Un nuovo caso di malasanità coinvolge l’ospedale Monaldi di Napoli, che si trova al centro di un’indagine dopo la morte di una bambina di un mese avvenuta a ottobre. La piccola, identificata come Domenico Caliendo, aveva subito un trapianto di cuore, ma l’organo utilizzato risultava essere inadatto a causa di danni provocati dal ghiaccio secco. La vicenda sta sollevando interrogativi sulla gestione degli interventi chirurgici e delle procedure di conservazione degli organi.

Non c’è pace per l’ ospedale Monaldi di Napoli al centro del caso di malasanità dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo al quale è stato effettuato un trapianto di cuore con il nuovo organo non idoneo perché rovinato dal ghiaccio secco. Il legale della famiglia Caliendo, l’avvocato Francesco Petruzzi, nelle ultime ore ha fatto emergere un caso avvenuto a ottobre 2025 con la morte di una bimba nata con una rara malformazione congenita. Quali sono le nuove accuse. Secondo quanto ricostruito dal legale sulle pagine de Il Mattino, i protagonisti in negativo della vicenda sarebbero sempre gli stessi finiti nell’occhio del ciclone dopo la morte del piccolo Domenico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Monaldi, nuovo caso scuote l’ospedale: morta a ottobre una bimba di un mese Ospedale Monaldi al centro di un nuovo caso: "Bimba cardiopatica operata in ritardo e morta dopo un mese"Dopo la morte del piccolo Domenico, l'ospedale Monaldi di Napoli finisce al centro di un'altra battaglia legale, con una denuncia in sede civile. Leggi anche: Viene ricoverata in ospedale per una meningite fulminante, morta a Perugia bimba di 5 mesi