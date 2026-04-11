A Napoli, presso Città della Scienza, si svolge dal 14 al 17 aprile il 3° congresso di NQSTI, con più di 100 scienziati presenti. L'evento si apre in occasione del World Quantum Day, la giornata dedicata alla fisica quantistica a livello mondiale. Durante l'inaugurazione, gli studenti delle scuole secondarie partecipano attivamente alla cerimonia di apertura.

L’apertura dei lavori celebra il World Quantum Day, la giornata mondiale della fisica quantistica. Gli studenti delle scuole secondarie protagonisti all’inaugurazione. Napoli, 11 aprile 2026 – Dal 14 aprile si apre a Napoli, a Città della Scienza, in occasione della Giornata Mondiale della Fisica Quantistica, il terzo congresso del National Quantum Science and Technology Institute (NQSTI). Il consorzio, finanziato dal PNRR e guidato dal presidente Claudio Pettinari e dal coordinatore scientifico Fabio Beltram, riunisce 20 partner eccellenti tra università, enti di ricerca e grandi imprese come Leonardo e Thales Alenia Space, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Italia nello sviluppo scientifico e tecnologico di un settore strategico a livello europeo e internazionale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - A Napoli, a Città della Scienza dal 14 al 17 aprile, oltre 100 scienziati anticipano il futuro al 3° congresso di NQSTI

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