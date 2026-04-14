Napoli emergenza decoro urbano la proposta | Il Comune premi chi si prende cura della città

A Napoli si discute di come migliorare il decoro urbano, con una proposta che prevede premi per chi si prende cura della città. In un contesto di criticità legate alla pulizia delle strade, alcuni chiedono maggiore trasparenza da parte delle istituzioni e riconoscimenti per chi, volontariamente, contribuisce a mantenere ordinata l’area. La questione riguarda anche il ruolo dei cittadini nel supportare i servizi pubblici in difficoltà.

“Serve più onestà istituzionale e più rispetto per i cittadini. Se il Comune di Napoli non riesce a garantire pienamente un servizio essenziale come la pulizia delle strade, deve avere il coraggio di dirlo e il dovere di riconoscere concretamente chi, con senso civico, supplisce a queste carenze”. È quanto dichiara Domenico Esposito, presidente del Movimento Qualità della Vita, intervenendo sul tema sempre più diffuso dei cittadini che si organizzano autonomamente per pulire strade, piazze e spazi pubblici. “Quello che vediamo ogni giorno – sottolinea Esposito -, è un fenomeno che va letto in modo corretto: da un lato è un segnale positivo di amore per il territorio, dall’altro rappresenta una criticità evidente del sistema pubblico.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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