Rifiuti il Comune scrive a Etra | Abbiamo perso la pazienza il decoro urbano non è negoziabile

Il Comune di Montegrotto Terme ha inviato un sollecito urgente a Etra, il gestore della raccolta rifiuti, chiedendo interventi immediati e risposte concrete. Il responsabile dei Servizi Tecnici, Andrea Rinaldo, ha espresso che dopo settimane di disservizi, la pazienza dell’amministrazione si è esaurita, sottolineando che il decoro urbano non può essere compromesso. La comunicazione si inserisce in un contesto di criticità crescente.

Il responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Montegrotto Terme, Andrea Rinaldo, ha inviato un sollecito urgente a Etra, il gestore del servizio di raccolta rifiuti, chiedendo risposte immediate e interventi concreti dopo settimane di disservizi che stanno compromettendo il decoro urbano della città. «Il Comune di Montegrotto Terme ha perso la pazienza», è la sintesi di quanto comunicato dall'amministrazione comunale alla multiutility. La criticità più urgente riguarda la mancata raccolta della carta e dei cartoni prodotti dalle attività commerciali, in particolare nelle aree di piazza Roma e corso Terme. «A distanza di circa tre settimane dalle prime segnalazioni, i cartoni sono ancora lì, lungo il Corso, a vista di residenti e turisti.

