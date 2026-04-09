A Napoli, dal 14 al 17 aprile, si tiene il terzo congresso nazionale di NQSTI presso Città della Scienza. L’evento italiano si inserisce nelle celebrazioni della Giornata mondiale della fisica quantistica. Durante i quattro giorni, scienziati e ricercatori discutono di temi legati alla fisica quantistica e alle sue applicazioni. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti provenienti da diverse parti del Paese.

Napoli capitale della quantistica dal 14 al 17 aprile: Città della Scienza ospita il 3° congresso nazionale di NQSTI. Napoli capitale della quantistica italiana dal 14 al 17 aprile 2026 in occasione del Terzo Congresso nazionale di NQSTI - National Quantum Science and Technology Institute -, in programma a Città della Scienza. Un appuntamento che vedrà la partecipazione di scienziati, ricercatori, università, centri di ricerca e imprese impegnate nello sviluppo delle tecnologie quantistiche, uno dei settori più promettenti dell’innovazione scientifica e industriale. L’apertura dei lavori, che coinciderà con la giornata internazionale della fisica quantistica: World Quantum Day, rappresenterà la celebrazione italiana dell’evento. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Città della Scienza, a Napoli l’evento italiano che aderisce alla Giornata mondiale della fisica quantistica

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