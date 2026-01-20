L’Aiea ha segnalato che la centrale di Chernobyl ha perso tutte le fonti di alimentazione elettrica esterna, a causa delle recenti operazioni militari in Ucraina. Questa situazione rappresenta un rischio per la sicurezza dell’impianto, che rimane una preoccupazione internazionale, considerando il suo passato e la delicata condizione attuale.

La centrale nucleare di Chernobyl, protagonista del più grave incidente della storia del nucleare civile nel 1986, ha perso ogni fonte di alimentazione esterna a causa delle intense operazioni militari dovute all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. L’allarme è stato lanciato questa mattina sui social dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA). “La centrale nucleare di Chernobyl (ChNPP) ha perso completamente l’alimentazione esterna e anche le linee elettriche di altre centrali nucleari sono state colpite”, ha fatto sapere l’Agenzia delle Nazioni Unite. “L’AIEA sta monitorando attivamente la situazione per valutarne l’impatto sulla sicurezza nucleare”, ha aggiunto il direttore generale, Rafael Grossi. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ucraina, l’allarme dell’Aiea: “La centrale nucleare di Chernobyl ha perso ogni fonte di alimentazione elettrica esterna”

