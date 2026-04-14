Napoli 28enne colpito da proiettile all'addome | è in pericolo di vita al Pellegrini
Un uomo di 28 anni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Pellegrini dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco. Secondo le prime informazioni, il proiettile ha colpito l’addome e la gamba, mettendo in pericolo la sua vita. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per raccogliere elementi e avviare le indagini. La vittima si trova in condizioni critiche.
Un uomo di 28 anni è stato portato al Pellegrini in pericolo di vita: ha un colpo all'addome e uno alla gamba. Un altro 40enne ferito a Giugliano.🔗 Leggi su Fanpage.it
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