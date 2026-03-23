Questa notte un 31enne napoletano già noto alle forze dell’ordine è stato colpito da un proiettile all’avambraccio destro. L’uomo sarebbe stato vittima di una rapina, commessa da 2 persone in scooter in vico Cesarea (quart. San Giuseppe). Trasportato al Pellegrini, è stato soccorso e dimesso con 10 giorni di prognosi. Indagini dei Carabinieri della Compagnia Napoli Centro. Dinamica e matrice ancora da chiarire. Emergenza lavoro, il Comitato Idonei ASIA scende in piazza. “In gioco il nostro futuro” Referendum, l’affluenza in Campania alle 19 sfiora il 30%: a Benevento. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Notte di paura a Napoli: 31enne colpito da un proiettile all’avambraccio

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