Neonato in pericolo di vita trasportato da Catanzaro a Napoli con volo dell'Areonautica Militare
Un neonato di un mese in condizioni critiche è stato trasportato con un volo dell'Aeronautica Militare da Lamezia Terme a Napoli. L'intervento ha permesso di trasferire il bambino in modo rapido e sicuro presso l'ospedale Santobono, specializzato in cure pediatriche. Questo tipo di operazioni rappresenta un'importante collaborazione tra forze armate e strutture sanitarie per garantire assistenza immediata ai pazienti più fragili.
Un bambino di un mese è stato portato all'ospedale Santobono con un volo dell'Aeronautica Militare; l'aereo lo ha prelevato a Lamezia Terme ed è subito ripartito verso Napoli.🔗 Leggi su Fanpage.it
