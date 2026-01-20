Neonato in pericolo di vita trasportato da Catanzaro a Napoli con volo dell'Areonautica Militare

Un neonato di un mese in condizioni critiche è stato trasportato con un volo dell'Aeronautica Militare da Lamezia Terme a Napoli. L'intervento ha permesso di trasferire il bambino in modo rapido e sicuro presso l'ospedale Santobono, specializzato in cure pediatriche. Questo tipo di operazioni rappresenta un'importante collaborazione tra forze armate e strutture sanitarie per garantire assistenza immediata ai pazienti più fragili.

