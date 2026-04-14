Napoli 27 gol in meno dell' Inter | la genesi del -9 in classifica

Il campionato di calcio si sta avviando verso la sua fase finale e la classifica vede una squadra in evidenza, anche se con un vantaggio molto ridotto rispetto alla capolista. La differenza di punti tra le due formazioni principali si è ridotta notevolmente, con una squadra che ha segnato meno gol rispetto all’altra di circa 27. La distanza tra le due è diventata di nove punti, mentre le gare rimanenti sono ancora diverse.

Napoli, 14 aprile 2026 - I campionati si vincono con le difese, ma l'andamento del torneo in corso sembra sposare un'altra teoria, quella che privilegia l'attacco: merito dell' Inter capolista, capace finora di segnare 75 gol in 32 giornate, con il Napoli nello specifico ad averne realizzate 'appena' 48 e il Milan ad aver fatto peggio di una lunghezza. Insomma, troppo forte il reparto avanzato nerazzurro o quelle delle prime rivali per lo scudetto, ammesso che a questo punto del torneo il discorso regga ancora, avrebbero potuto fare di più? Con 6 giornate ancora da disputare e 18 punti in palio, forse il tempo dei processi è ancora lontano, ma la forbice di 9 punti apertasi tra Inter e Napoli dopo l'ultimo turno, quello sulla carta per molti favorevole proprio agli inseguitori, sembra già sul punto di dover presentare il suo conto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, 27 gol in meno dell'Inter: la genesi del -9 in classifica Leggi anche: Inter, 27 gol in più del Napoli. Quante volte la differenza tra con la 2ª è stata più ampia? Leggi anche: Inter, 27 gol in più del Napoli. Ecco quante volte la differenza tra con la 2ª è stata più ampia