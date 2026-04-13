Inter 27 gol in più del Napoli Ecco quante volte la differenza tra con la 2ª è stata più ampia

L'Inter ha segnato 27 gol in più del Napoli in questa stagione, stabilendo una differenza di reti superiore a quella registrata in altre occasioni. La squadra nerazzurra si confronta con i record storici, come quello del Milan di Capello nel 1991-92 e il Grande Torino del 1947-48, che nel massimo campionato italiano ha segnato 125 reti in 40 partite. La distanza tra le due formazioni si è così ampliata rispetto alle precedenti stagioni.

La storia è entrata in scivolata sul lago. C’è un dato curioso che lega l’Inter di Chivu al Milan degli olandesi e al Grande Torino di Mazzola. Sono le due squadre ad aver vinto il campionato con la differenza reti più ampia con la seconda classificata. Un record che difendono con le unghie. I rossoneri di Capello vinsero lo scudetto del 1991-92 grazie ai 71 squilli messi a segno durante l’anno (parliamo di un campionato a 18 squadre), dando 29 reti di vantaggio alla Juventus seconda. La squadra dei sogni granata, invece, riuscì a fare meglio di tutti. Nell’annata 1947-48 conquistò 65 punti e siglò 125 reti in 40 partite (un record della Serie A): 49 in più del Milan, 51 in più della Juve e 74 in più della Triestina, tutte a 49 punti.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, 27 gol in più del Napoli. Ecco quante volte la differenza tra con la 2ª è stata più ampia Leggi anche: Inter, 27 gol in più del Napoli. Quante volte la differenza tra con la 2ª è stata più ampia? Inter, ecco la prima maglia 2026/27: strisce più largheMentre l’Inter è ancora pienamente concentrata sul finale di stagione, iniziano già a emergere le prime indiscrezioni sulla maglia nerazzurra della... Ho portato il CATANIA dalla SERIE C allo SCUDETTO! | FM26