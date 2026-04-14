Un giovane di 20 anni è morto a Napoli a causa di un colpo di pistola esploso accidentalmente nelle prime ore del mattino del 7 aprile. La vittima, che non aveva precedenti penali e non era coinvolta in attività criminali, si trovava sul luogo dell’incidente al momento dello sparo. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze dell’accaduto.

AGI - Un colpo accidentale ha ucciso Fabio Ascione, 20 anni, estraneo a logiche criminali e incensurato, all'alba del 7 aprile scorso. Il ragazzo si era fermato al bar nel quartiere Ponticelli, poco lontano da casa, per fare colazione di ritorno dal suo lavoro in una sala bingo. Poi erano arrivati nei pressi del bar in cui Ascione era con amici e per errore, forse mentre il ventitreenne mostrava l'arma a qualcuno, un colpo è partito e ha centrato il ventenne al petto. I due fermati devono rispondere di omicidio volontario e porto e detenzione di arma, reati aggravati dalle finalità mafiose. Alle indagini hanno fornito elementi decisivi immagini di telecamere di sorveglianza della zona.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Napoli: 20enne ucciso da un colpo di pistola esploso accidentalmente

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